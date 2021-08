Sud Sudan: due suore e tre civili uccisi in un'imboscata

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Due religiose, suor Mary Abbud e suor Regina Roba, della congregazione delle sorelle del Sacro Cuore, sono rimaste uccise insieme a tre civili in un'imboscata sulla strada che collega la capitale sud sudanese Juba a Nimule, sul confine con l'Uganda.

Le religiose, con alcune consorelle e parecchi fedeli, viaggiavano su un autobus che è stato attaccato da uomini armati non ancora identificati. Diverse altre persone sono rimaste ferite, riferisce un comunicato del segretario generale dell'arcidiocesi di Juba, padre Samuel Abe, riportato da Nigrizia. L'episodio è stato confermato dalle autorità sudsudanesi.

Papa Francesco ha definito l'episodio "un insensato atto di violenza", esprimendo le condoglianze alle famiglie delle vittime e alla loro comunità religiosa". "Confidando che il loro sacrificio farà avanzare la causa della pace, riconciliazione e sicurezza nella regione", Francesco "prega per il loro eterno riposo e il conforto di quanti piangono la loro perdita".