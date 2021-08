Covid: Nuova Zelanda chiude i confini fino al 2022, Guadalupa in pieno 'picco' epidemico

Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato che i confini del Paese rimarranno chiusi almeno fino alla fine dell'anno perche' la priorità adesso è vaccinare tutta la popolazione e tenere aperte le attività economiche. Lo riporta la Bbc. La Nuova Zelanda è considerata uno dei Paesi che ha gestito meglio la pandemia di coronavirus, con soli 26 morti su una popolazione di poco meno di cinque milioni di persone. "Semplicemente non siamo ancora in grado di riaprire completamente", ha detto Ardern intervenendo ad un forum dedicato al tema 'Riconnettere la Nuova Zelanda al mondo'. La premier ha anche anticipato che quando il Paese riaprirà il prossimo anno, i viaggiatori vaccinati provenienti da zone a basso rischio potranno entrare senza quarantena, mentre gli altri rischio dovranno autoisolarsi o stare in quarantena per 14 giorni.

La Russia ha riportato 808 morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore, ovvero il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha fatto sapere il centro di crisi federale per il coronavirus. Il Pakistan ha registrato 102 morti per Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto di vittime dal 20 maggio. Lo riferisce il ministero della Sanità pachistano, aggiungendo che i nuovi casi sono stati 4.934, portando il numero degli attualmente positivi a 85.633

La Guadalupa francese è in pieno "picco epidemico" da coronavirus, con "tantissimi pazienti che si presentano allo stesso momento" negli ospedali: è quanto afferma il ministro responsabile per i Territori d'Oltremare, Sébastien Lecornu, che sta preparando un ulteriore invio di rinforzi sul posto, tra cui personale sanitario. Intervistato da radio France Inter, il ministro in missione sul posto si è detto "abbastanza stravolto" da cio' che ha visto. Alla domanda sulle testimonianze di diversi medici, che dicono di dover selezionare i pazienti sulla base dell'età, rifiutando l'ingresso in rianimazione degli over-60, Lecornu ha aggiunto che, sempre secondo i medici con cui ha parlato, "la situazione è estremamente difficile in Guadalupa", e "purtroppo non è solo questione di inviare rinforzi, è una questione di picco di questa epidemia", ha avvertito. Dinanzi ai segnali di allerta sulla recrudescenza del virus, il presidente Emmanuel Macron, ha deciso ieri di alzare la guardia, non solo nei territori francesi d'Oltremare, ma anche nella Francia continentale. Da lunedì scorso, Oltralpe, è entrato in vigore il pass sanitario anche per bar, ristoranti e trasporti di lunga percorrenza. Ieri, il governo ha chiesto ai prefetti di imporre il green pass anche nei centri commerciali di oltre 20.000 metri quadri situati nei dipartimenti con un tasso di incidenza superiore ai 200 casi per 100.000 abitanti. Secondo un calcolo della France Presse, questa misura potrebbe riguardare un centinaio di sui 350 centri commerciali di oltre 20.000 metri quadri presenti in Francia.