La maledizione di Capitol Hill, 4 suicidi tra gli agenti

Un quarto poliziotto coinvolto nell'assalto al Congresso americano del 6 gennaio scorso è morto suicida il 10 luglio scorso. Lo hanno reso noto i vertici del Metropolitan Police Department di Washington, poche ore dopo la notizia di un terzo suicidio tra gli agenti che in quel giorno tentarono di difendere Capitol Hill dagli assalitori. L'agente Kyle DeFreytag, 26 anni, in seguito ai traumi di quel giorno si è tolto la vita come il collega Gunther Hashida, il cui cadavere è stato ritrovato giovedì scorso. Prima di lui si erano suicidati altri due poliziotti e qualcuno ormai la chiama "la maledizione di Capitol Hill".