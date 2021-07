Germania: Scholz ottimista dopo sondaggio che segna sorpasso

"Al momento l'umore politico si sta muovendo lentamente nella nostra direzione e conto su questo": lo ha detto il vice-cancelliere e candidato per i socialdemocratici alla Cancelleria Olaf Scholz a Dpa commentando un sondaggio Insa che lo ha visto superare il candidato rivale della Cdu Armin Laschet.

Il sondaggio, pubblicato per Bild, indagava le intenzioni di voto in caso di elezione diretta del Cancelliere. Le risposte hanno assegnato il 21% di preferenze al ministro delle Finanze in carica mentre il candidato dell'Unione Cdu-Csu Armin Laschet ha raccolto solo un 15%, davanti alla candidata dei Verdi Annalena Baerbock con il 14% delle risposte positive.

"Tutto fa pensare che il prossimo sarà un governo a tre partner" ha detto Scholz e in questo caso "i cittadini hanno adesso una scelta che è molto più ricca di quella che avevano l'ultima volta".