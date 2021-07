India: primo caso di decesso per influenza aviaria

Gli scienziati indiani stanno esaminando il primo caso di morte per influenza aviaria del paese, dopo che un ragazzino di undici anni, colpito dalla malattia, ma affetto anche da leucemia e insufficienza respiratoria, ha perso la vita, all'inizio del mese, in un ospedale di Gurgaon, vicino a Delhi.

Il ministro alla Salute ha reso noto che è stata avviata un'indagine epistemiologica, e che sono in corso l'isolamento del virus e il sequenziamento genomico. Tutto il personale sanitario dell'ospedale è costantemente sotto controllo e per ciascun dipendente è stato avviato il tracciamento dei contatti.

L'influenza aviaria colpisce normalmente uccelli e pollame, e la trasmissione dagli animali all'uomo è estremamente rara.

Il mese scorso la Cina ha individuato il primo caso di virus in un essere umano, dopo che in Russia un focolaio tra operai di un allevamento di polli è stato scoperto a Febbraio.

L'India ha conosciuto nei decenni passati vari episodi di aviaria, il più devastante nel 2008, quando fu necessario sopprimere alcuni milioni di polli. (ANSA).