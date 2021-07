Bolsonaro ricoverato, per ora nessuna operazione

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che soffre di una ostruzione intestinale, è stato ricoverato ieri in un ospedale di San Paolo dove riceverà "inizialmente" un "trattamento clinico conservativo", secondo l'ultimo bollettino medico che esclude per il momento un intervento chirurgico d'urgenza.

"Dopo i test clinici, di laboratorio e di imaging, il presidente rimarrà inizialmente in ospedale per un trattamento clinico conservativo", ha affermato l'ospedale privato Vila Nova Star nel bollettino firmato dall'équipe medica. All'inizio della giornata, un comunicato della presidenza del Brasile aveva parlato di "esami aggiuntivi per valutare la necessità o meno di un intervento chirurgico d'urgenza".