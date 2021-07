Rogo in una fabbrica in Bangladesh, almeno 43 morti

Almeno 43 persone sono rimaste uccise in un violento incendio scoppiato in una fabbrica in Bangladesh, secondo quanto riferito dalla polizia che ha anche precisato che alcuni lavoratori hanno dovuto saltare dalle finestre per sfuggire alle fiamme e che molti di loro risultano dispersi.

Non è chiaro quante persone ci fossero nell'edificio al momento dell'incendio ma le famiglie dei dipendenti, accorsi nelle vicinanze per cercare i propri cari, hanno affermato di temere che il bilancio sia molto più pesante. Polizia e testimoni hanno riferito che l'incendio allo stabilimento dell'industria alimentare Hashem Food and Beverage di Rupganj, città industriale non lontana dalla capitale Dacca, è scoppiato ieri ma era ancora in corso questa mattina.

La polizia ha inizialmente accolto le denunce di scomparsa di decine di lavoratori ammettendo poi di non essere riuscita a determinare quante persone fossero effettivamente presenti nell'edificio al momento dell'incendio. Anche i vigili del fuoco, che hanno salvato 25 persone sul tetto dell'edificio, non sono stati in grado di quantificare il bilancio, precisando che occorrerà attendere lo spegnimento delle fiamme e le ispezioni sul posto.