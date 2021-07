Biden: 'La missione Usa in Afghanistan finirà il 31 agosto'

La missione Usa in Afghanistan si concluderà il 31 agosto: lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca. Il termine da lui fissato era entro l'11 settembre, in coincidenza con il 20/o anniversario dell'attentato alle Torri gemelle. Gli Usa "hanno raggiunto i loro obiettivi" in Afghanistan, ora i leader afghani devono unirsi, ha aggiunto il presidente Usa sottolineando: "Stiamo mettendo fine alla più lunga guerra americana, non manderò un'altra generazione di americani in guerra in Afghanistan".

"Stiamo riposizionando le nostre forze per affrontare le minacce terroristiche dove sono ora, nell'Asia meridionale, nel Medio Oriente e in Africa": lo ha detto Joe Biden spiegando che questo è uno dei motivi del ritiro dall'Afghanistan. "Ma non fate errori: abbiamo le capacità per proteggere il nostro Paese da ogni nuova sfida terroristica proveniente dall'Afghanistan", ha ammonito.