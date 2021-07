In Malaysia famiglie disperate per il Covid e il lockdown alzano bandiera bianca

In Malaysia molte famiglie disperate e bloccate dal lockdown anti-Covid alzano bandiera bianca. Nel Paese del Sud-est asiatico si sta diffondendo la campagna di richiesta di aiuto, accompagnata dall'hashtag #benderaputih (bandiera bianca) per supportare le moltissime persone che non riescono a consumare più di un pasto al giorno anche a causa del lockdown nazionale partito l'1 luglio per contrastare la nuova ondata di contagi. Lo scrive la BBc.

Diverse persone più abbienti, celebrità e imprese hanno risposto alla campagna, offrendo assistenza alle famiglie più povere con cibo e acqua o altri aiuti. La situazione disperata ha provocato una crescita dei suicidi.