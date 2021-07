Filippine: si schianta aereo militare, 29 morti

Un aereo militare filippino con 92 persone a bordo si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio in una base nel sud del Paese: nell'incidente sono morti almeno 29 militari. Lo ha reso noto il ministro della Difesa, Delfin Lorenzana. I feriti sono una quarantina. Il velivolo, un C-130 Hercules, non è riuscito ad imboccare la pista sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu, ed ha cercato di riprendere quota, ma la manovra non è riuscita. Molti dei soldati a bordo avevano di recente finito il corso dell'Accademia ed erano alla loro prima missione contro il terrorismo nella regione a maggioranza musulmana. Il capo delle forze armate, il generale Cirilito Sobejana, ha spiegato che il C-130 proveniva da Cagayan de Oro - nella provincia di Misamis Oriental, nella regione del Mindanao Settentrionale - e che i feriti sono stati trasportati nel vicino ospedale dell'11/ma divisione di fanteria.