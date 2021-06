L'ex agente Adams in testa alle primarie per la carica di sindaco di New York

Con l'8% delle schede scrutinate, l'ex poliziotto Eric Adams e' in testa col 28,8% nelle primarie dem per la carica di sindaco di New York.

Seguono le due ex collaboratrici del primo cittadino uscente Bill de Blasio: Kathrin Garcia col 23,9% e Maya Wiley col 21,3%.

Quarto l'imprenditore tech di origine asiatica Andrew Yang col 10,6%, mentre tutti gli altri candidati sono sotto il 6%. Ma per vincere bisogna superare il quorum del 50% e si prevede che il risultato non arriverà prima del 29 giugno.

L'attuale sindaco non ha ancora dato il suo appoggio a nessuno degli aspiranti e nessuno di loro lo vuole, considerate le critiche che ormai da anni lo travolgono e la voglia dei newyorkesi di disfarsene ritenendolo un "disastro". De Blasio, infatti, secondo molti si è rivelato una "delusione" ma i "danni" sono stati in parte contenuti dal fatto che la città ha girato da sola per anni grazie ai precedenti mandati di Michael Bloomberg. Ora, però, dopo otto anni di 'poco o nulla' serve qualcuno che riprenda la situazione in mano e faccia tornare New York una città sicura, pulita e funzionante.