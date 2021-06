Maltempo: Nepal e Bhutan, oltre 10 morti per le forti piogge

Oltre 10 persone sono morte e numerose altre sono ritenute disperse in Nepal e Bhutan a causa delle forti piogge monsoniche che hanno provocato frane e ingenti danni alle abitazioni.

Tra gli altri , 10 cercatori di funghi sono morti e cinque sono rimasti feriti in Bhutan quando il loro accampamento sulle montagne a nord della capitale Thimphu è stato spazzato via della pioggia.

In Nepal i corpi di due operai cinesi sono stati trovati oggi nel distretto di Sindhupalchok, vicino alla capitale Kathmandu, oltre 100 chilometri dal luogo in cui erano stati sorpresi dall'acqua alta del fiume Melamchi.

Atre 13 persone sono ancora disperse nel Paese, mentre finora più di 70 sono state tratte in salvo.