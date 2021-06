Iran: altri due candidati presidenti si ritirano

Altri due candidati alle elezioni presidenziali di domani in Iran, entrambi conservatori, hanno annunciato oggi il loro ritiro: l'ex negoziatore sul programma nucleare Said Jalili e il deputato Ali Reza Zakani.

Ieri si era ritirato il riformista Mohsen Mehralizadeh. In lizza rimangono il conservatore Ebrahim Raisi, capo dell'apparato giudiziario, l'ex comandante dei Pasdaran Mohsen Rezai, dello stesso schieramento, e il governatore della Banca centrale, il moderato Abdolnasser Hemmati.