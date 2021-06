Covid: un positivo su nave Msc, Malta rifiuta ingresso

Le autorità maltesi ieri hanno vietato l'ingresso in porto alla nave da crociera 'Msc Seaside' perché un passeggero è risultato positivo al Covid-19 durante la navigazione, cominciata il primo giugno scorso da Siracusa. Lo riportano i media maltesi, tra cui il sito del canale pubblico TVM. Una portavoce del ministero della salute ha confermato che la nave avrebbe dovuto fare tappa a Malta, quando il passeggero si è ammalato e, seguendo i protocolli della compagnia di navigazione Msc ed approvati dalle autorità sanitarie, è stato sottoposto a bordo ad un test risultato positivo. Secondo i protocolli della compagnia, tutti i passeggeri devono sottoporsi a test o essere completamente vaccinati per poter essere ammessi all'imbarco.

Dopo aver ricevuto il divieto all'attracco in porto dalle autorità maltesi, la nave da crociera Msc Seaside ha fatto regolarmente scalo a Siracusa secondo l'itinerario settimanale. Sono sbarcati due passeggeri risultati positivi al tampone effettuato durante un controllo di routine, attività prevista dal protocollo di salute e sicurezza della Compagnia. "I due passeggeri, insieme ai loro familiari, hanno già lasciato Siracusa con dei transfer protetti - spiega Msc - organizzati dalla Compagnia secondo quanto previsto dal protocollo e d'accordo con le autorità sanitarie locali. La nave oggi proseguirà regolarmente il suo itinerario".