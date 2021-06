Siria: ong, mezzo milione di morti in 10 anni di guerra

Sono quasi 500.000 le persone rimaste uccise in Siria in dieci anni di guerra. Lo rileva un nuovo calcolo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani. La stragrande maggioranza dei decessi "è avvenuta tra la fine del 2012 e la fine del 2015", ha detto all'AFP il direttore dell'Osservatorio, Rami Abdel Rahmane. In totale dal 2011, secondo l'Osservatorio, il conflitto siriano ha provocato 494.438 morti.