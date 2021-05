Fauci, non sono convinto dell'origine naturale del Covid

Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive e consigliere della Casa Bianca sul Covid, afferma di non essere convinto che il virus del Covid si sia sviluppato per vie naturali. Quando gli è stato chiesto se il virus fosse stato originato naturalmente, Fauci ha risposto: "non ne sono convinto, penso che dovremmo indagare su ciò che è successo in Cina. Certamente le persone che stanno indagando sostengono che l'emergenza nasca da un animale che ha contagiato gli individui, ma potrebbe essere stato qualcos'altro e noi abbiamo bisogno di scoprirlo.

Per questo sono assolutamente a favore di un'indagine".