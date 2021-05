Indonesia, scossa di 6.6 al largo di Sumatra

(ANSA) - GIACARTA, 14 MAG - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata al largo di Sumatra, in Indonesia. Lo riporta l'Istituto geofisico americano. Secondo il portavoce della protezione civile indonesiana, Agus Wibisono, non ci sono state né vittime né danni. La scossa ha colpito attorno alle 12.30 locali vicino all'isola di Nias, a circa 250 chilometri a sud della città di Sinabang. Wibisono ha spiegato che i tremori sono stati piuttosto forti e quindi la popolazione, soprattutto lungo la costa, è andata nel panico temendo uno tsunami.

Nel 2004, un devastante terremoto di magnitudo 9.1 colpì la costa di Sumatra e innescò uno tsunami che uccise 220.000 persone in tutta la regione, di cui circa 170.000 in Indonesia.