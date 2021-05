Covid: Giappone, stato d'emergenza in altre 3 prefetture

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il Giappone si prepara a dichiarare lo stato di emergenza anti-Covid in altre tre prefetture del Paese per far fronte ad un aumento dei casi di coronavirus locali: lo ha detto oggi il ministro dell'Economia, Yasutoshi Nishimura, secondo quanto riporta il Guardian.

Questa domenica lo stato di emergenza, che è già in vigore in sei prefetture - tra cui quelle di Tokyo e Osaka - fino al 31 maggio, verrà esteso a Hokkaido, Okayama e Hiroshima.

L'aumento degli stati di emergenza giunge a sole 10 settimane dalle Olimpiadi di Tokyo, mentre gli esperti sottolineano che le risorse mediche sono già quasi al limite e la campagna vaccinale prosegue al rallentatore: Finora, infatti, solo il 3% della popolazione è stato immunizzato.

Secondo i dati della Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia il Giappone ha registrato 668.672 casi di contagio, inclusi 11.252 decessi. (ANSA).