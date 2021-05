Iran: Zarif in Spagna, al via tour diplomatico in Europa

È iniziato stamani, con l'arrivo a Madrid, un tour diplomatico in Europa del ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali nella Repubblica islamica e nel pieno dei negoziati a Vienna sul ritorno degli Stati Uniti all'accordo nucleare del 2015.

In arrivo dalla Siria, dove ha incontrato il presidente Bashar al Assad, Zarif non ha indicato le seguenti tappe della sua missione, che potrebbe includere anche l'Italia. Il focus principale del tour, secondo quanto riferito dal governo di Teheran, sarà una "generale espansione delle relazioni bilaterali e della cooperazione in ambiti di interesse reciproco".