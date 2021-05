Gerusalemme: violenti scontri su Spianata Moschee, feriti

Violenti scontri sono in corso a Gerusalemme sulla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio per gli eberi) tra polizia e manifestanti palestinesi nell'ultimo venerdì di Ramadan.

Decine di dimostranti - secondo i media - sono rimasti sul luogo al termine delle preghiere ed hanno cominciato a protestare contro gli sfratti di famiglie palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah nella parte est della città. Secondo la tv pubblica israeliana sono segnalati diversi feriti tra i dimostranti. La polizia ha inoltre chiuso la Porta di Damasco.

I manifestanti - secondo la stessa fonte - hanno lanciato pietre contro gli agenti e la polizia ha risposto con lancio di granate assordanti. Al tempo stesso anche a Sheikh Jarrah sono stati segnalati scontri tra forze dell'ordine e dimostranti palestinesi schierati in difesa delle famiglie minacciate di sfratto. Due manifestanti - secondo i media - sono stati arrestati. Tra i manifestanti sono stati segnalati diversi deputati della Lista Araba Unita alla Knesset.