L'appello dal vertice Asean 'In Birmania si fermi la violenza dei militari'

La giunta militare in Birmania deve ripristinare la democrazia e fermare la violenza contro la popolazione. È l'appello del presidente indonesiano Joko Widodo dopo un incontro con il capo della giunta birmana Min Aung Hlaing e gli altri leader del sud-est asiatico, oggi a Jakarta.

"La prima richiesta ai militari in Birmania è lo stop all'uso della violenza e tutte le parti devono impegnarsi per ridurre le tensioni", ha detto Widodo al termine della riunione dell'Asean. "Bisogna fermare la violenza e ripristinare la democrazia, la stabilità e la pace in Myanmar", ha aggiunto.