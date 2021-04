Sottomarino scomparso a Bali, individuato un oggetto

Le navi della marina indonesiana impegnate nella ricerca del sottomarino scomparso due giorni fa al largo di Bali con 53 persone a bordo hanno trovato un oggetto non identificato a una profondità di 50-100 metri. Lo riferisce il Guardian, anche se ancora non è detto che si tratti del sommergibile.

Crescono intanto le preoccupazioni per l'ossigeno sempre più scarso a bordo. Secondo le ultime stime delle autorità potrebbe esaurirsi tra 24 ore. Anche l'esercito americano ha annunciato di essersi unito alle ricerche. Il presidente dell'Indonesia ha ordinato uno sforzo a tutto campo.