Clima: Greta, obiettivi dei leader insufficienti

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Gli obietti che si sono dati i leader mondiali per fronteggiare il cambiamento climatico sono "largamente insufficienti". Lo ha detto Greta Thunberg in un messaggio registrato nel giorno del summit sul climate change.

"Non possiamo accontentarci di qualcosa solo perché è meglio di niente", ha sottolineato l'attivista svedese, affermando che "siamo già indietro di decenni". (ANSA).