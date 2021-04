Hong Kong: Jimmy Lai condannato a 12 mesi reclusione

- Il magnate dell'editoria Jimmy Lai è stato condannato a 12 mesi di reclusione a Hong Kong per il suo ruolo nelle manifestazioni pro-democrazia nell'ex colonia britannica.

Le accuse riguardano una delle più grandi proteste a Hong Kong, nel 2019. E' la prima volta che Jimmi Lai, 73 anni, si è visto infliggere una condanna per il suo attivismo politico.

Attualmente il magnate è in carcere dopo essere stato arrestato sulla base della legge sulla sicurezza nazionale di Pechino.