Una nave battente bandiera iraniana - Saviz - è stata colpita da un missile nel Mar Rosso. Lo riporta il sito di Times of Israel parlando di "report non confermati". La nave, ha aggiunto la testata, pare sia un'imbarcazione impegnata in "attività di intelligence" e legata alle Guardie Rivoluzionarie di Teheran. L'attacco è stato segnalato vicino allo Yemen.