Birmania: altri 36 morti, bilancio sale a 459

Almeno altri 36 morti sono stati registrati ieri in Birmania, dopo un weekend che ha segnato, sabato, il giorno più sanguinoso che il Paese abbia vissuto dal colpo di Stato militare del primo febbraio con 114 civili uccisi in 24 ore.

Il bilancio complessivo delle vittime sale ora a quota 459. Lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp).

Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, nella giornata di domenica sono state uccise 13 persone, mentre le altre 23 erano state uccise nei giorni scorsi ma sono state conteggiate solo ieri.

Finora sono state arrestate nel Paese 2.559 persone.

"Condanno fermamente le violenze perpetrate contro il popolo del Myanmar. Le atrocità devono finire adesso", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen . "L'Ue sta lavorando con i suoi partner per porre fine a questa violenza contro la stessa popolazione del Myanmar, avviare un processo politico adeguato e rilasciare tutti i detenuti", ha aggiunto von der Leyen.