Francia, Astrazeneca solo per chi ha più di 55 anni. Locatelli: 'Non ce n'è motivo'

L'Alta autorità per la Salute francese ha raccomandato l'uso del vaccino AstraZeneca soltanto per chi ha più di 55 anni. L'organismo francese ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino dopo la sospensione per tre giorni a causa di un possibile legame con i casi di trombosi emersi in Europa.



La Danimarca ha annunciato che attenderà prima di una possibile ripresa della vaccinazione anti-Covid con il siero di AstraZeneca, dichiarato "sicuro ed efficace" dal regolatore europeo. "La nostra decisione di sospendere la vaccinazione con il vaccino Covid-19 di AstraZeneca fino alla settimana 12 (22-28 marzo) rimane in vigore", ha detto il direttore dell'agenzia sanitaria danese Sundhedsstyrelsen, Soren Brostrom,