La regina rattristata per le parole di Meghan e Harry: 'saranno sempre amati'

La regina Elisabetta si è detta "rattristata" per le parole dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, nella prima reazione dopo la loro devastante intervista alla Cbs americana. Lei e tutta la famiglia reale - si legge in una nota ufficiale di Buckingam Palace - "prendono molto sul serio" quanto affermato da Harry e Meghan a proposito di "questioni razziali", anche se "ricordi possono variare" a seconda delle fonti, e si ripromettono di "affrontarle privatamente" in seno al casato.

La nota è una presa di posizione dopo l'intervista dei duchi di Sussex, nella quale Elisabetta si dice inoltre "rattristata" dal livello di difficoltà e sofferenza che Meghan e Harry hanno raccontato di aver sperimentato nella vita di corte e si assicura che essi, come il piccolo Archie, restano "membri molto amati della famiglia".