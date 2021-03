Un racconto da Oscar per le Regioni d'Italia a Expo Dubai

Un regista italiano vincitore dei più importanti riconoscimenti internazionali e Premio Oscar per raccontare le Regioni d'Italia a Expo 2020 Dubai. A svelarne il nome, scelto da una giuria presieduta dallo scrittore Sandro Veronesi, saranno il 9 marzo alle 11 il Commissario Generale per la partecipazione del nostro Paese all’Esposizione Universale, Paolo Glisenti, e il Direttore Artistico del Padiglione Italia, Davide Rampello.

L'annuncio verrà dato nel corso di una conferenza stampa digitale, alla quale parteciperà lo stesso regista, sulla piattaforma della Stampa Estera in Italia e visibile in streaming sulla pagina Facebook del Padiglione Italia. Anche l'ANSA trasmetterà l'evento in diretta, su ANSA.it e sulla pagina Facebook dell'Agenzia.

Nelle prossime settimane lo sguardo del regista attraverserà con la sua troupe le Regioni che hanno aderito al progetto della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, che ha per titolo 'La Bellezza unisce le Persone'. Le riprese realizzate saranno poi editate per esser mostrate per l'intera durata del semestre dell'Esposizione Universale (dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022) ai visitatori del Padiglione Italia in uno spazio del percorso espositivo denominato Belvedere: una proiezione a 360° sulle Regioni e sui paesaggi italiani più suggestivi.