Iraq: attaccata base militare, un morto

Almeno dieci razzi hanno colpito oggi una base militare che ospita truppe statunitensi nell'Iraq occidentale: lo hanno reso noto fonti della sicurezza irachene e occidentali.

L'attacco, che è costato la vitga a un contractor civile di nazionalità non precisata, giunge a due giorni dalla storica visita di Papa Francesco nel Paese.

"Le forze di sicurezza irachene sono a capo delle indagini", ha scritto su Twitter il colonnello Wayne Marotto, portavoce americano della coalizione internazionale anti-jihadista. Non si hanno notizie per ora di feriti o vittime.