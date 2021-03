Spagna: sei italiani tra gli arrestati per gli scontri a Barcellona

L'assessore all'Interno della Catalogna Miquel Sàmper ha reso noto che ci sono anche degli italiani tra i 14 manifestanti finiti in manette negli scontri di sabato scorso a Barcellona nelle proteste contro l'arresto del rapper Hasèl. Lo riportano i media spagnoli. Sàmper ha spiegato che si tratta di persone "legate ai movimenti anarchici" che hanno manifestato "condotte violente". La polizia catalana - si apprende - ha informato il consolato italiano a Barcellona che tra i fermi ci sono 5 ragazzi ed una ragazza italiani. Il consolato, in attesa di conoscere i reati contestati, si sta attivando per prestare assistenza ai fermati.