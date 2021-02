Covid: Bolsonaro, le mascherine hanno effetti collaterali

(ANSA) - BRASILIA, 26 FEB - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha sostenuto che l'uso delle mascherine per evitare la diffusione del coronavirus può avere effetti collaterali, come danneggiare la "percezione della felicità", in base a uno studio una università tedesca.

"Cominciano a comparire studi, non entrerò nei dettagli, sull'uso delle mascherine: una università tedesca dice che sono dannose per i bambini", ha detto il capo dello Stato.

Bolsonaro ha parlato senza mascherina, seduto accanto a due collaboratori, durante una diretta sui social dalla residenza ufficiale a Brasilia.

"Io ho la mia opinione sulle mascherine, ognuno ha la propria", ha aggiunto il presidente della Repubblica, secondo il quale starebbero cominciando a comparire "effetti collaterali" dall'uso prolungato della mascherina, quali "mal di testa, difficoltà di concentrazione, sconforto".

Nel momento in cui diversi Stati e Comuni brasiliani sono tornati a rafforzare le restrizioni per arginare il Covid, Bolsonaro ha affermato che le persone "vogliono tornare a lavorare", criticando quei governatori e sindaci che li "costringono" a rimanere a casa. (ANSA).