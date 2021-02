Gaza: Egitto apre il valico di Rafah a tempo indeterminato

Il valico di Rafah, l'unico accesso alla Striscia di Gaza non controllato dagli israeliani, è stato aperto dall'Egitto "per la prima volta da anni a tempo indeterminato" e non quindi, come di consueto, solo "per tre-quattro giorni". Lo ha riferito al Cairo una fonte della sicurezza proprio mentre nella capitale egiziana vengono avviati oggi colloqui inter-palestinesi. "Non è un'apertura ordinaria", ha sottolineato la fonte riferendosi al passaggio che l'Egitto ha tenuto quasi sempre chiuso dall'ottobre 2014 per motivi di sicurezza. Al Cairo si riuniscono in questi giorni rappresentanti di 14 fazioni tra cui le rivali Hamas, al potere a Gaza, e Fatah, che governa nella Cisgiordania occupata, in vista delle prime elezioni da 15 anni.