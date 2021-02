Leader all'Ue: 'Mettere in sicurezza le dosi Johnson & Johnson'

I leader di Austria, Danimarca, Repubblica Ceca e Grecia hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di "lavorare per tempo" con la Johnson & Johnson per "assicurare le dosi di vaccino" alla Ue. Lo si legge in una lettera di cui l'ANSA ha preso visione. Nella lettera, Sebastian Kurz, Andrej Babis, Mette Frederiksen e Kyriakos Mitsotakis spiegano di "essere stati informati che il vaccino deve essere inviato negli Stati Uniti" per i passaggi finali di preparazione, esprimendo preoccupazione per possibili ritardi.