Usa: spray al peperoncino contro bambina, sospesi gli agenti

Gli agenti di polizia che hanno ammanettato e spruzzato spray al peperoncino contro una bambina afroamericana di nove anni nella città americana di Rochester sono stati sospesi su richiesta della sindaca della città, Lovely Warren. "Quello che è successo venerdì è stato semplicemente orribile - ha detto la prima cittadina - e ha giustamente indignato tutta la nostra comunità. Sfortunatamente - ha aggiunto - la legge dello stato (di New York) e il contratto sindacale mi impediscono di intraprendere un'azione più immediata e seria". Warren non ha specificato quanti agenti siano stati sospesi, ma la misura durerà almeno fino alla conclusione dell'indagine interna avviata da parte della polizia di Rochester. Nel filmato si vedono almeno sette poliziotti.

Il vice capo della polizia Andre Anderson ha anche reso noto che la bambina soffre di una grave patologia psichica e, nelle fasi concitate riprese nel filmato, ha minacciato di uccidere la madre e di suicidarsi. Gli agenti, che erano stati chiamati per placarla, l'hanno prima ammanettata, poi hanno tentato di farla salire su una volante. Di fronte alle resistenze opposte dalla bambina, hanno deciso di utilizzare lo spray.