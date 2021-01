Eurodeputati italiani visitano campo profughi Bihac

La Farnesina ha seguito fin dall'inizio la vicenda degli eurodeputati italiani in viaggio per visitare il campo profughi di Bihac, in Bosnia. Grazie al pronto intervento delle nostre Ambasciate a Zagabria e a Sarajevo - a quanto si è appreso - sono state superate le difficoltà inizialmente incontrate e gli eurodeputati sono ora a Bihac dove, assistiti dall'ambasciatore Minasi, hanno già avuto un briefing sulla situazione dei migranti con Oim ed alcune Ong attive sul campo .

"Volevamo andare a ispezionare il confine tra la Croazia e la Bosnia senza oltrepassarlo, ma ci è stato impedito", avevano denunciato gli europarlamentari Brando Benifei, Pietro Bartolo, Alessandra Moretti e Pierfrancesco Majorino. "Ci siamo impegnati con la polizia a non oltrepassare la frontiera ma volevamo percorrere l'ultimo pezzetto di Croazia. Questo però non è stato possibile perché una decina di agenti hanno formato una barriera umana impedendoci di fatto di procedere". "Poter ispezionare è un nostro diritto e dovere. La polizia ha probabilmente qualcosa da nascondere - hanno denunciato gli europarlamentari democratici -. Se siamo stati trattati così noi, figuriamoci come potrebbero essere trattati i migranti e i potenziali richiedenti asilo".