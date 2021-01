Putin: 'L'estensione del New Start è un passo nella giusta direzione'

L'intesa tra Mosca e Washington per estendere per cinque anni il trattato New Start è "un passo nella giusta direzione" per ridurre le tensioni globali: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo da remoto al World Economic Forum di Davos. "Sicuramente è un passo nella giusta direzione, ma, tuttavia, le divergenze continuano ad avvitarsi in quella che viene chiamata una spirale", ha detto Putin, ripreso dall'agenzia Interfax.

La camera bassa del parlamento russo, la Duma, ha ratificato oggi l'estensione del trattato New START. "Il trattato New Start sarà esteso per cinque anni senza precondizioni.