Francoforte, attacco con un coltello: tre feriti gravi

Tre persone sono state ferite in modo grave da una persona armata di coltello a Francoforte sul Meno, in Germania, nel quartiere della stazione. I feriti sono in pericolo di vita.



Secondo la Faz on line, l'aggressore, che poi è stato fermato, era sotto l'effetto di droghe. La polizia escluderebbe per ora un movente politico.