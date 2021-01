Usa: Eseguita ultima condanna a morte federale era Trump

L'amministrazione Trump ha eseguito nelle prime ore di sabato, solo cinque giorni prima dell'inaugurazione del presidente eletto Joe Biden, la sua 13/a ed ultima condanna a morte di un detenuto in un carcere federale: Dustin Higgs, un afroamericano di 48 anni, è stato giustiziato con un'iniezione letale nel penitenziario di Terre Haute, in Indiana. Lo riportano i media internazionali.

Higgs era stato condannato a morte per l'uccisione di tre donne nel 1996 in Maryland ed è deceduto all'1:23 di sabato ore locale (le 7:23 in Italia).

L'uomo è il terzo detenuto del carcere Terre Haute ad essere giustiziato questa settimana. Prima di lui nello stesso carcere erano stati giustiziati Corey Johnson (ieri) e Lisa Montgomery (mercoledì), la prima donna ad essere messa a morte in 70 anni.