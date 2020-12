Brexit: fonti Ue, accordo in vista nelle prossime ore

Un accordo sulle relazioni post-Brexit è in vista nelle prossime ore. Lo fanno sapere fonti europee.

Secondo il Financial Times, "i progressi nei colloqui sulla Brexit fanno sperare in un imminente accordo commerciale". "Funzionari britannici hanno affermato che mentre le due parti stanno ancora discutendo sulla pesca e su altre questioni - comprese le regole di concorrenza per una parità di condizioni - un accordo sarebbe possibile già questa sera, con Boris Johnson in stretto contatto con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen", aggiunge Ft.

Il quotidiano della City fa anche riferimento ad alcuni diplomatici europei secondo i quali "un accordo potrebbe essere raggiunto prima della pausa natalizia", con uno di loro che si spinge a "prevedere un accordo anche stasera".

Il Financial Times aggiunge che "già questa mattina i negoziatori di entrambe le parti erano al lavoro nella sede della Commissione europea a Bruxelles", ricordando che "sebbene la questione della pesca sia divenuta un totem in Gran Bretagna e in altri Stati costieri, compresa la Francia, il contenzioso riguarda le quote di pesca per un valore pari a decine di milioni di euro, una piccola frazione del valore di qualsiasi accordo commerciale".

E' "possibile ma tutt'altro che certo" che un accordo commerciale post-Brexit fra Gran Bretagna e Ue sia raggiunto oggi. Lo ha detto una fonte di Downing Street ai media del Regno Unito.