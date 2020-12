Navalny: 'forse il veleno era nelle mutande'

Potrebbe essere stata applicata sulle mutande la tossina che si suppone abbia trascinato tra la vita e la morte l'oppositore russo Aleksey Navalny lo scorso agosto.

Il presunto agente dell'Fsb Konstantin Kudryavtsev - che chiarisce di non aver partecipato all'operazione per somministrare il veleno - in una telefonata in cui Navalny si finge un alto funzionario risponde alla domanda su dove ci si può aspettare una più alta concentrazione di residui della tossina sui vestiti di Navalny indicando l'interno delle mutande, e in particolare le cuciture nella zona inguinale. Lo riporta Bellingcat.