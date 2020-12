Covid: appello di Oms Europa, restate a casa a Natale

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Restare a casa durante il Natale. E' l'appello di Oms Europa per arginare la pandemia. In un comunicato, riporta il Guardian, il direttore dell'organismo Hans Kluge ha sottolineato che "non vale la pena" uscire, con il rischio di infettarsi. "C'è una differenza tra ciò che è permesso fare e ciò che dovreste fare", ha aggiunto, appellandosi quindi al senso di responsabilità individuale, a prescindere dalle restrizioni alla mobilità adottate dai governi. (ANSA).