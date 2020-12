Nigeria: attacco a scuola, 'almeno 400 studenti scomparsi'

Sono almeno 400 gli studenti scomparsi da una scuola secondaria in Nigeria dopo l'attacco, venerdì sera, di un gruppo di uomini armati. Si teme che siano stati rapiti anche se una parte, dopo essere riusciti a fuggire dall'istituto scavalcando i muri di cinta, potrebbero essersi rifugiati nella foresta. Lo rendono noto fonti della polizia locale riportate dal Guardian.

L'attacco è iniziato poco dopo le 21.40 quando uomini arrivati a bordo di moto e armati di fucili d'assalto hanno iniziato a sparare contro una scuola nello stato di Katsina, nella Nigeria nord-occidentale, dove erano presenti circa 800 ragazzi. La polizia, chiamata dagli addetti alla sicurezza della scuola e in parte già presente sul posto ha risposto al fuoco consentendo così agli studenti di darsi alla fuga, ma secondo testimoni oculari molti sono stati rapiti. Centinaia di genitori disperati e personale della scuola hanno iniziato le ricerche per tentare di rintracciare gli studenti. In campo anche l'esercito e l'aviazione.