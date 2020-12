Auto su manifestanti a Ny, arrestato il guidatore

Una automobile ha investito un gruppo di manifestanti del movimento Black Lives Matter a New York. Lo riportano alcuni media locali. Diverse persone sarebbero rimaste ferite. Dalle prime informazioni i feriti sarebbero almeno sei, ma nessuno in condizioni gravi, come ha spiegato un portavoce della polizia. Le autorita' cittadine comunque hanno lanciato un appello ad evitare l'area. L'incidente e' avvenuto a Manhattan nel quartiere Murray Hill, nella zona East Side di Midtown, dove era in corso la protesta di una cinquantina di persone del movimento Black Lives Matter.

Da una prima ricostruzione, non ancora confermata dalla polizia, un gruppo di manifestanti avrebbe avvicinato l'auto che a un certo punto li ha investiti, non si sa ancora se accidentalmente o volontariamente. A guidare la vettura una donna che dopo il fermo e' stata interrogata sul posto dalla polizia. Diverse le ambulanze sul posto con alcuni dei feriti gia' trasportati in ospedale.