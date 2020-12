Recovery, Consiglio Europeo a Bruxelles. Gentiloni: 'L'Italia si concentri sulle priorità'

Consiglio Europeo oggi e domani per dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia del continente: il Next generation Ue. "Credo - ha detto il commissario Ue Paolo Getiloni - che tutti siano consapevoli dell'importanza di questa partita europea e della necessità che l'Italia, come gli altri Paesi, converga su priorità e modalità di attuazione" del Recovery. "Non ci sono al momento scadenze, c'è solo la necessità di concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi perché sappiamo che una volta stabiliti gli obiettivi bisogna anche avere la capacità di rispettare i tempi e le scadenze concordate". "La commissione è pronta al dialogo, appena ci verrà trasmesso, ma il dialogo è già cominciato, stiamo parlando con le diverse strutture del governo italiano".

"Penso - ha detto ancora Gentiloni - che sia una proposta molto utile perché ci può far fare finalmente un passo in avanti". "Non credo sia toccata minimamente l'intesa che era stata raggiunta dal Consiglio con il Parlamento europeo e credo che saranno i leader a valutarla - ha aggiunto -, ma che una valutazione positiva potrebbe aprire la strada finalmente alla partenza del percorso di ratifiche e quindi all'attuazione di Next Generation Eu".

Intanto attaccato da Renzi, il premier Conte non cede sulla task force per il piano dell'Italia: il Parlamento verrà coinvolto e deciderà il Cdm. Per quanto riguarda la riforma del

Mes ok dalla Camera, ma voto sul filo al Senato.