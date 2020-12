Corte suprema respinge istanza di Trump sul voto in Pennsylvania

"Decine di tribunali hanno respinto le affermazioni confutate e senza merito di Trump e dei suoi alleati, e ora la corte più alta nel Paese si è unita a loro, senza un singolo dissenso, nel respingere questo assalto al processo elettorale. Le elezioni sono finite, Joe Biden ha vinto e giurerà come presidente in gennaio": così il portavoce di Joe Biden, Mike Gwin, ha commentato la decisione della Corte suprema Usa di respingere la richiesta dei repubblicani di bloccare in Pennsylvania la certificazione del voto a favore di Biden.