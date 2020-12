Gb: un misterioso monolite trovato sull'isola di Wight

Dopo gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei un misterioso monolite è stato trovato anche sull'isola inglese di Wight. Ne dà notizia il sito della Bbc, secondo cui la struttura scintillante e con una superficie riflettente è stata scoperta nella spiaggia nota come Compton Beach. Non si sa chi l'abbia installata ed è alta più di due metri e larga circa 60 centimetri.

Fra i primi a notarla una donna intervistata dalla Bbc, Alexia Fishwick, che si è detta "sbalordita". "Molte persone ci sono passate davanti e l'hanno ignorato, è incredibilmente grazioso", ha aggiunto. Oggetti simili sono stati scoperti di recente anche nello Utah, in California e in Romania. Di questi monoliti si sta parlando molto sui social media e c'è chi li ritiene opere temporanee di uno o più artisti, che dopo qualche tempo li fanno sparire, come accaduto nello Utah.