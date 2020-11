Processo Netanyahu, oggi udienza solo con avvocati

TEL AVIV - Tre giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme hanno tenuto oggi una udienza, di carattere tecnico, in vista del processo nei confronti del premier Benyamin Netanyahu, che è stato incriminato per corruzione, frode ed abuso di potere. Il processo inizierà nel gennaio 2021.

La udienza odierna si è svolta alla presenza dei soli avvocati degli imputati. Secondo la televisione pubblica l'avvocato di Netanyahu ha lamentato di non aver potuto prendere visione dell'intero materiale raccolto durante le indagini. La pubblica accusa ha replicato di avergli inoltrato "più del dovuto".

Ieri intanto sono proseguite presso la residenza ufficiale di Netanyahu a Gerusalemme le manifestazioni settimanali di dimostranti che esigono le sue dimissioni. Secondo i media vi hanno partecipato alcune migliaia di persone. La polizia ha fermato 25 manifestanti.