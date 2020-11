Covid: Russia,oltre 20.000 nuovi casi per 2/o giorno di fila

In Russia si registrano oltre 20.000 nuovi casi di Covid-19 per il secondo giorno consecutivo.

I contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 20.396, poco meno dei 20.582 annunciati ieri mattina. A Mosca si registrano 5.829 contagi.

Stando ai dati ufficiali, nel corso dell'ultima giornata 364 persone sono morte a causa del morbo e le vittime del Covid-19 in Russia dall'inizio dell'epidemia sono o 30.251. I dati ufficiali russi sulla pandemia sono però stati oggetto di numerose critiche. (ANSA)