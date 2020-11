Austria, sei arresti per l'attentato di Vienna

In Austria è scattato l'arresto per sei dei sedici fermati per l'attentato di matrice islamista di Vienna di lunedì scorso: lo riferisce l'agenzia austriaca Apa. Gli uomini sono sospettati di aver contribuito all'attentato di Vienna o di aver in qualche modo preso parte all'organizzazione di un gruppo terroristico criminale. Per altri otto sospetti è stata richiesta la custodia cautelare e la decisione sarà presa nel pomeriggio. Si indaga anche in altri Paesi.

L'Austria chiude le moschee legate al radicalismo - Il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer e la ministra della Cultura Susanne Raab hanno annunciato la chiusura delle moschee legate all'Islam radicale. Lo riferisce Apa. E' stato deciso dopo un vertice di crisi con il presidente delle comunità islamiche austriache Uemit Vural. Si tratterà dello scioglimento delle associazioni e della revoca dello status giuridico.

Diverse perquisizioni sono state effettuate all'alba in Germania nell'ambito delle indagini per l'attentato di matrice islamista di Vienna. Lo riportano i siti Die Welt e Bild. Le abitazioni di quattro persone in Bassa Sassonia, Assia e Schleswig-Holstein sono state perquisite, a quanto riferisce il Bka, l'ufficio criminale federale che indaga per reati di terrorismo. Si sospettano legami con il terrorista dell'attacco di Vienna. Ieri il ministro degli Interni Horst Seehofer aveva parlato di legami con alcuni esponenti dell'estremismo islamista in Germania.